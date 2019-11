தேசிய செய்திகள்

“சொல் ஒன்றாகவும், செயல் வேறாகவும் உள்ளது” - அரசியல் சாசனத்தை மோடி பாராட்டியதற்கு மன்மோகன் சிங் கிண்டல் + "||" + "The word is one and the same thing" - Manmohan Singh teases Modi for praising Modi's constitution

“சொல் ஒன்றாகவும், செயல் வேறாகவும் உள்ளது” - அரசியல் சாசனத்தை மோடி பாராட்டியதற்கு மன்மோகன் சிங் கிண்டல்