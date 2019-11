தேசிய செய்திகள்

குழந்தை திருமணங்களை பற்றி தகவல் தெரிவிப்பது கட்டாயம் - மசோதா கொண்டுவர மத்திய அரசு பரிசீலனை + "||" + Reporting on child marriages is mandatory - review by the federal government to bring the bill

குழந்தை திருமணங்களை பற்றி தகவல் தெரிவிப்பது கட்டாயம் - மசோதா கொண்டுவர மத்திய அரசு பரிசீலனை