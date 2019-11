மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மேலும் 3 மருத்துவக்கல்லூரிகள் அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் + "||" + Central government to set up 3 more medical colleges in Tamil Nadu

