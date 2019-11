தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மற்றும் முன்னாள் பிரதமருக்கு எஸ்.பி.ஜி. பாதுகாப்பு ; அமித்ஷா அறிவிப்பு + "||" + SPG for PM and Former PM; Amit shah announcement

பிரதமர் மற்றும் முன்னாள் பிரதமருக்கு எஸ்.பி.ஜி. பாதுகாப்பு ; அமித்ஷா அறிவிப்பு