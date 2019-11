தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய விவகாரத்தில் குடியரசு தலைவருக்கு தொடர்பு என்பது வருந்தத்தக்கது; ப. சிதம்பரம் + "||" + It is regrettable that the President was involved in the Maharashtra affair; P. Chidambaram

மராட்டிய விவகாரத்தில் குடியரசு தலைவருக்கு தொடர்பு என்பது வருந்தத்தக்கது; ப. சிதம்பரம்