தேசிய செய்திகள்

இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே 3 நாள் அரசு முறை பயணமாக இந்தியா வருகை + "||" + Newly elected President of Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa (in file pic) will be on a visit to India from November 28-30.

இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே 3 நாள் அரசு முறை பயணமாக இந்தியா வருகை