உத்தவ் தாக்கரே பதவியேற்பு விழாவில் சோனியா காந்தி பங்கேற்பாரா? + "||" + Congress interim president Sonia Gandhi on being asked if she will participate in the swearing-in ceremony of Uddhav Thackeray today: Not decided.

