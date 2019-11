உலக செய்திகள்

சீனா, பாகிஸ்தான் கடற்படை அரபிக் கடலில் கூட்டு கடற்பயிற்சி மேற்கொள்ள திட்டம் + "||" + China, Pakistan to hold joint naval drills in Arabian Sea next year

சீனா, பாகிஸ்தான் கடற்படை அரபிக் கடலில் கூட்டு கடற்பயிற்சி மேற்கொள்ள திட்டம்