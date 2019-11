தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் பதவியேற்பு விழா; பங்கேற்க முடியாததற்கு வருத்தம் தெரிவித்து சோனியா காந்தி கடிதம் + "||" + Sonia Gandhi in a letter to Uddhav Thackeray: I regret that I'll not be able to be present at the ceremony

