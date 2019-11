தேசிய செய்திகள்

சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் தலைவர்கள் மந்திரிகளாக பதவியேற்பு + "||" + Shiv Sena, Nationalist Congress and Congress leaders sworn in as ministers

சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் தலைவர்கள் மந்திரிகளாக பதவியேற்பு