தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவுக்கு அழைப்பு விடுத்த பிரதமர் மோடிக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி ; கோத்தபய ராஜபக்சே + "||" + Delhi: President of Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa upon his arrival at Rashtrapati Bhawan was received by President Ram Nath Kovind and Prime Minister Narendra Modi.

