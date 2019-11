ஒரு லிட்டர் பாலை 81 குழந்தைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்த அவலம்

தேசிய செய்திகள்

ஒரு லிட்டர் பாலை 81 குழந்தைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்த அவலம் + "||" + A liter of milk was distributed to 81 children

ஒரு லிட்டர் பாலை 81 குழந்தைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்த அவலம்