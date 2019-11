தேசிய செய்திகள்

மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை 2022ம் ஆண்டுக்குள் கட்டி முடிக்க திட்டம்; மத்திய அரசு + "||" + AIIMS Hospital in Madurai to be completed by 2022; Central government

மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை 2022ம் ஆண்டுக்குள் கட்டி முடிக்க திட்டம்; மத்திய அரசு