தேசிய செய்திகள்

2021-ம் ஆண்டு முதல் தங்க நகைகளுக்கு ‘ஹால்மார்க்’ முத்திரை கட்டாயம் ஆகிறது - மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + From 2021 onwards, the Hallmark number label is mandatory for gold jewelry - Notice of Federal Government

2021-ம் ஆண்டு முதல் தங்க நகைகளுக்கு ‘ஹால்மார்க்’ முத்திரை கட்டாயம் ஆகிறது - மத்திய அரசு அறிவிப்பு