தேசிய செய்திகள்

ஆதார் அட்டைகளை அடகு வைத்து வெங்காயங்களை கடன் பெறும் அவலம் + "||" + Some shops are giving onions on loan by keeping Aadhaar Card as a mortgage

ஆதார் அட்டைகளை அடகு வைத்து வெங்காயங்களை கடன் பெறும் அவலம்