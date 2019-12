உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் வான்வழி தாக்குதல்; பிறந்த குழந்தை உள்பட 8 பேர் பலி + "||" + Newborn among 8 killed in airstrike in Afghanistan?s Khost province

ஆப்கானிஸ்தானில் வான்வழி தாக்குதல்; பிறந்த குழந்தை உள்பட 8 பேர் பலி