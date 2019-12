தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய சட்டசபை சபாநாயகராக காங்கிரசின் நானா பட்டோலே போட்டியின்றி தேர்வு + "||" + Congressman Nana Patole becomes Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly

மராட்டிய சட்டசபை சபாநாயகராக காங்கிரசின் நானா பட்டோலே போட்டியின்றி தேர்வு