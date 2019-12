தேசிய செய்திகள்

எகிப்து,துருக்கியில் இருந்து வெங்காயம் இறக்குமதி - மத்திய அரசு + "||" + Ministry of Consumer Affairs: MMTC places order for import of 11000 MT of Onions from Turkey which will begin arriving from late December/early January

