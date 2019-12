தேசிய செய்திகள்

இறந்தவருடன் சென்ற ஆம்புலன்ஸ் விபத்தில் சிக்கியது; 6 பேர் பலி + "||" + 6 Killed as Ambulance and Truck Collide in Nepal

இறந்தவருடன் சென்ற ஆம்புலன்ஸ் விபத்தில் சிக்கியது; 6 பேர் பலி