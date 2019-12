தேசிய செய்திகள்

“சமூகத்தில் பிளவையும், மோதலையும் உருவாக்கும் முயற்சி” - மத்திய மந்திரி முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி எதிர்ப்பு + "||" + “An attempt to create division and conflict in society” - Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi protests

“சமூகத்தில் பிளவையும், மோதலையும் உருவாக்கும் முயற்சி” - மத்திய மந்திரி முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி எதிர்ப்பு