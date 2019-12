மாநில செய்திகள்

கோவையில் தொடர்மழை; வீடு இடிந்து விழுந்து 2 பெண்கள் உள்பட 9 பேர் பலி + "||" + Continuous rainfall in Coimbatore; Nine people including 2 women killed in house collapse

