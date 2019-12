தேசிய செய்திகள்

சட்ட விரோதமாக குடியேறியவர்கள் 2024-க்குள் இந்தியாவில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவார்கள்: அமித்ஷா + "||" + Amit Shah sets 2024 deadline for NRC, says all infiltrators to be expelled by then

சட்ட விரோதமாக குடியேறியவர்கள் 2024-க்குள் இந்தியாவில் இருந்து வெளியேற்றப்படுவார்கள்: அமித்ஷா