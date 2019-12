தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை செல்லும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் - தாக்குதலுக்கு ஆளான பெண் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு + "||" + The women who go to Sabarimala should be given protection - Woman charged with assault case Supreme Court

சபரிமலை செல்லும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் - தாக்குதலுக்கு ஆளான பெண் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு