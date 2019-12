மாநில செய்திகள்

மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளுக்கு தேர்தல் எப்போது? மாநில தேர்தல் ஆணையர் இரா.பழனிசாமி பதில் + "||" + Corporation, Municipality, When is the election for the panchayats State Election Commissioner Ira Palanisamy

மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளுக்கு தேர்தல் எப்போது? மாநில தேர்தல் ஆணையர் இரா.பழனிசாமி பதில்