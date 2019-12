தேசிய செய்திகள்

இந்திய கடல் பகுதியில் சீன கப்பல்கள்; எச்சரிக்கும் இந்திய கடற்படை + "||" + 'Take clearance before working in our Exclusive Economic Zone': Navy warns China on ships operating in Indian ocean

இந்திய கடல் பகுதியில் சீன கப்பல்கள்; எச்சரிக்கும் இந்திய கடற்படை