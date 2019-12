தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை சன்னிதானத்தில் செல்போனில் படம் எடுக்க தடை - பக்தர்களுக்கு ‘திடீர்’ கட்டுப்பாடு + "||" + Prohibition of taking pictures on cell phone at Sabarimala - Sudden telephone control for devotees

சபரிமலை சன்னிதானத்தில் செல்போனில் படம் எடுக்க தடை - பக்தர்களுக்கு ‘திடீர்’ கட்டுப்பாடு