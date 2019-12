தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற, சட்டசபைகளில் தனித்தொகுதிகள் மேலும் 10 ஆண்டுகள் நீட்டிப்பு - மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல் + "||" + Separate constituencies in parliament and assembly extend for a further 10 years - Approval of the Union Cabinet

நாடாளுமன்ற, சட்டசபைகளில் தனித்தொகுதிகள் மேலும் 10 ஆண்டுகள் நீட்டிப்பு - மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல்