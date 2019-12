மாநில செய்திகள்

சென்னையில் பெட்ரோல் 5வது நாளாக விலை மாற்றமின்றி ரூ.77.91க்கு விற்பனை + "||" + The price of petrol in Chennai on the 5th day was unchanged for Rs.77.91

