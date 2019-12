தேசிய செய்திகள்

அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி சூடு; உயிர் தப்பிய இந்திய விமான படை தளபதி + "||" + US; IAF Chief Bhadauria and his team were present at the time of shooting incident are safe

