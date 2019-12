தேசிய செய்திகள்

கடும் விலை உயர்வு: நிதி அமைச்சர் வெங்காயம் சாப்பிடாமல், வெண்ணெய் பழம் சாப்பிடுகிறாரா? ப.சிதம்பரம் கேள்வி + "||" + Congress leader P Chidambaram in Parliament: Finance Minister said yesterday that she doesn't eat onions, so what does she eat? Does she eat avocado?

கடும் விலை உயர்வு: நிதி அமைச்சர் வெங்காயம் சாப்பிடாமல், வெண்ணெய் பழம் சாப்பிடுகிறாரா? ப.சிதம்பரம் கேள்வி