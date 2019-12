தேசிய செய்திகள்

என்னை தூக்கிச்சென்று பாஜகவில் சேர்த்தனர்; காங்கிரஸ் நிர்வாகி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு + "||" + Bengaluru: R Vasanth Kumar, Corporator, who joined BJP from Congress two days ago, rejoins Congress

