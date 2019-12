தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடியும், அமித்ஷாவும் கற்பனை உலகில் வாழ்கின்றனர் - ராகுல்காந்தி குற்றச்சாட்டு + "||" + Rahul Gandhi, Congress on economic situation of the country: Mr Amit Shah and Mr Narendra Modi live in their own imagination

