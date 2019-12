தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற கேண்டீனில் இனி எம்.பி.,க்களுக்கு மலிவு விலையில் உணவு கிடையாது + "||" + MPs to no longer have subsidised food in Parliament canteen

நாடாளுமன்ற கேண்டீனில் இனி எம்.பி.,க்களுக்கு மலிவு விலையில் உணவு கிடையாது