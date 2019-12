தேசிய செய்திகள்

பெண்கள் தற்காப்புக்காக "பெப்பர் ஸ்பிரே" கொண்டு போக ஐதராபாத் மெட்ரோ நிர்வாகம் அனுமதி + "||" + Hyderabad Metro rail to allow women to carry pepper spray

பெண்கள் தற்காப்புக்காக "பெப்பர் ஸ்பிரே" கொண்டு போக ஐதராபாத் மெட்ரோ நிர்வாகம் அனுமதி