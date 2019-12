மாநில செய்திகள்

"6 மாதங்களில் மெரினா கடற்கரையை உலகத்தரம் வாய்ந்த கடற்கரையாக மாற்ற வேண்டும்" -சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Madras High Court order Marina Beach needs to be transformed into a world-class beach

"6 மாதங்களில் மெரினா கடற்கரையை உலகத்தரம் வாய்ந்த கடற்கரையாக மாற்ற வேண்டும்" -சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு