தேசிய செய்திகள்

நான் வெங்காயம் சாப்பிடுவதில்லை, எனக்கு எப்படி அதன் விலை பற்றி தெரியும் ; மத்திய மந்திரி கருத்தால் சர்ச்சை + "||" + "I am a vegetarian. I have never tasted an onion. So, how will a person like me know about the situation (market prices) of onions," says Union Minister Ashwini Choubey

