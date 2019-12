தேசிய செய்திகள்

பிரிக்கப்பட்ட 9 மாவட்டங்கள் தவிர்த்து மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு அனுமதி + "||" + Supreme Court has said that the local body elections in the state of Tamil Nadu can go ahead as per the earlier schedule of December 27 and 30, but it has put on hold elections in nine newly formed districts.

பிரிக்கப்பட்ட 9 மாவட்டங்கள் தவிர்த்து மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு அனுமதி