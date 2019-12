மாநில செய்திகள்

நீலகிரியில் ஐந்து அடி அளவிற்கு உள்வாங்கிய பூமி + "||" + earth is five feet deep in the Nilgiris

நீலகிரியில் ஐந்து அடி அளவிற்கு உள்வாங்கிய பூமி