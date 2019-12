தேசிய செய்திகள்

உன்னாவ் விவகாரம் - காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்களவையில் இருந்து வெளிநடப்பு + "||" + Congress MPs stage walkout from Lok Sabha in protest against Unnao(UP) incident where a woman was set ablaze.

