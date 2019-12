தேசிய செய்திகள்

போக்சோ சட்ட குற்றவாளிகளுக்கு கருணை மனு தாக்கல் செய்ய உரிமை இல்லை - ஜனாதிபதி பேச்சு + "||" + POCSO Act should not have right to file mercy petition President Ram Nath Kovind

