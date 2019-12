தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானா போராட்டத்தில் உயிரிழந்த போக்குவரத்து ஊழியர்களின் வாரிசுகளுக்கு அரசு பணி + "||" + Government work to heirs of transport workers killed in Telangana agitation

தெலுங்கானா போராட்டத்தில் உயிரிழந்த போக்குவரத்து ஊழியர்களின் வாரிசுகளுக்கு அரசு பணி