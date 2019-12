தேசிய செய்திகள்

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பு: நாளை தனது பிறந்தநாளை கொண்டாட போவதில்லை - சோனியா காந்தி அறிவிப்பு + "||" + Congress Interim President Sonia Gandhi will not celebrate her birthday tomorrow

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பு: நாளை தனது பிறந்தநாளை கொண்டாட போவதில்லை - சோனியா காந்தி அறிவிப்பு