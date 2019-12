வேறு நெட்வொர்க்குகளுக்கும் இனி அளவில்லாமல் பேசலாம் : ஏர்டெல் - வோடபோன் ஐடியா

தேசிய செய்திகள்

வேறு நெட்வொர்க்குகளுக்கும் இனி அளவில்லாமல் பேசலாம் : ஏர்டெல் - வோடபோன் ஐடியா + "||" + Airtel, Vodafone Idea remove cap on free outgoing calls to other networks

வேறு நெட்வொர்க்குகளுக்கும் இனி அளவில்லாமல் பேசலாம் : ஏர்டெல் - வோடபோன் ஐடியா