புதுடெல்லி,

காங்கிரஸ் தற்காலிக தலைவர் சோனியாகாந்திக்கு இன்று 73-வது பிறந்தநாள். இதை தொடர்ந்து சோனியா காந்திக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர், நீண்ட ஆயுளுடனும், நல்ல உடல் நலத்துடனும் அவர் வாழ பிரார்த்திப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

சோனியா காந்திக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், நாட்டில் மதச்சார்பின்மையையும், கூட்டாட்சித் தத்துவத்தையும் காப்பதில், அவரது தலைமையிலான காங்கிரஸ் கட்சி முக்கிய பங்காற்றியிருக்கிறது. சோனியாவின் பொதுவாழ்வுப் பயணம் மேலும் பல்லாண்டுகள் தொடர வாழ்த்துவதாகவும், மு.க.ஸ்டாலின் கூறியிருக்கிறார்.

நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்திருப்பதாக கூறி, இந்தாண்டு, தனது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களை, சோனியா காந்தி ரத்து செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

The longest serving Congress President, Smt. Sonia Gandhi's exemplary strength of character has inspired generations of Congress leaders. Her strength, dignity, compassion & grace has united us and made us strong. We wish her a very happy birthday. #HappyBirthdaySoniaGandhipic.twitter.com/t919LUwowV