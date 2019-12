தேசிய செய்திகள்

பாலியல் குற்றங்களுக்கு 21 நாட்களில் தண்டனை புதிய சட்டம் - ஜெகன் மோகன் ரெட்டி உறுதி + "||" + Andhra CM Jagan promises law to punish rapists within 21 days, praises Hyd encounter said.

