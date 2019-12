மாநில செய்திகள்

ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல்: கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடம் ஒதுக்கீடு செய்ய அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு அதிகாரம் + "||" + Rural Local Government Election: To allocate space for coalition parties Power to AIADMK District Secretaries

ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல்: கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடம் ஒதுக்கீடு செய்ய அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு அதிகாரம்