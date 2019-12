மாநில செய்திகள்

இந்தியாவை ஒருசாரார் மட்டுமே வாழும் நாடாக மாற்ற முயல்வது மடமை - கமல்ஹாசன் + "||" + India is a one-country country Trying to change is foolish KamalHaasan

இந்தியாவை ஒருசாரார் மட்டுமே வாழும் நாடாக மாற்ற முயல்வது மடமை - கமல்ஹாசன்