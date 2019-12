தேசிய செய்திகள்

பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டின் 25 ஆண்டு கால பயணத்தில் இது வரலாற்று வெற்றி- இஸ்ரோ சிவன் + "||" + On the 25-year journey of the PSLV rocket This is a historic victory ISRO Shivan

பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டின் 25 ஆண்டு கால பயணத்தில் இது வரலாற்று வெற்றி- இஸ்ரோ சிவன்