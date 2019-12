தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு: தீவிரமடையும் போராட்டம் திரிபுரா, அசாமுக்கு ராணுவம் விரைந்தது + "||" + Three Army columns requisitioned by civil Administration so far in Tripura and Assam. Two columns in Tripura are deployed and the third one in Assam is on standby.

