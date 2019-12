மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சித்தேர்தல் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு: திமுகவுக்கு சம்மட்டி அடி என்றால் அதிமுகவுக்கு அது மரண அடி - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + DMK is ready to meet the people MKStalin

உள்ளாட்சித்தேர்தல் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு: திமுகவுக்கு சம்மட்டி அடி என்றால் அதிமுகவுக்கு அது மரண அடி - மு.க.ஸ்டாலின்